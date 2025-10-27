Juventus, da Mancini a Spalletti e Xavi: i nomi per sostituire Tudor

(Adnkronos) –

Igor Tudor è stato esonerato, ma chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? Oggi, lunedì 27 ottobre, il club bianconero ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico croato, reduce dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, che si è imposta 1-0 grazie al gol di Basic, e da un inizio di stagione horror da tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions. La panchina bianconera nella prossima partita contro l'Udinese, in programma mercoledì 29 ottobre, sarà affidata momentaneamente a Massimiliano Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen. Una soluzione interna che però non sarà definitiva, con il club torinese a caccia del nome giusto per risollevare la propria stagione. Tra i nomi che in queste ore stanno circolando in orbita Juve c'è quello di Roberto Mancini. L'ex allenatore, tra le altre di Inter e Nazionale, è libero dopo l'addio alla panchina dell'Arabia Saudita ed era già stato accostato ai bianconeri lo scorso anno in seguito all'esonero di Thiago Motta, prima che il club scegliesse proprio Tudor. Un altro nome 'di grido' sarebbe quello di Luciano Spalletti. L'ex Napoli è reduce dalla, negativa, esperienza da ct dell'Italia e vorrebbe tornare ad allenare un club. Una volontà che fa finire il suo nome in cima alla lista bianconera. Più staccati i nomi di Raffaele Palladino, che da giocatore ha vestito proprio la maglia della Juventus dal 2006 al 2008, e dimissionario dopo l'ultima stagione trascorsa alla Fiorentina, e quello di Thiago Motta. Il ritorno dell'ex Bologna, ancora sotto contratto, sembra una suggestione difficilmente percorribile, nonostante sia arrivato, nel frattempo, l'addio di Cristiano Giuntoli. Da tenere in considerazione anche le piste estere. Un profilo che piace molto è quello di Edin Terzic, svincolato dopo l'addio al Borussia Dortmund, così come Marco Rose, esonerato dal Lipsia nel marzo scorso. Più suggestioni che reali possibilità sembrano invece le piste che portano all'ex tecnico del Barcellona Xavi e all'ex ct dell'Inghilterra Gareth Southgate.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)