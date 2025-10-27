spot_img
lunedì 27 Ottobre 2025
spot_img

Cobolli, buona la prima a Parigi: azzurro batte Machac. Darderi eliminato

adn-ultimora
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Primi italiani in campo nel Masters 1000 di Parigi. Oggi, lunedì 27 ottobre, a La Defense va in scena il primo turno dell'ultimo torneo prima delle Atp Finals, con due tennisti azzurri impegnati. Flavio Cobolli ha esordito battendo il ceco Tomas Machac, mentre Luciano Darderi è stato eliminato dal francese e 'padrone di casa' Arthur Cazaux. Flavio Cobolli, eliminato agli ottavi di Vienna da Jannik Sinner, ha superato in scioltezza Machac, numero 34, in due set con il punteggio di 6-1 6-4 in 55 minuti di gioco. Ora il tennista romano affronterà al secondo turno lo statunitense Ben Shelton, numero sette del ranking. Eliminato invece Darderi, che ha ceduto a Cazaux, numero 62 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 7-6 (5), 7-6 (4) in due ore e dieci minuti.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie