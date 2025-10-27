Ascolti tv, ‘Màkari 4’ su Rai1 vince prime time

(Adnkronos) – La fiction 'Màkari 4', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2.685.000 spettatori e il 17.1% di share, ieri domenica 26 ottobre. Al secondo posto 'La Notte nel Cuore' su Canale5, che ha conquistato 2.242.000 spettatori e il 15.3% di share. Terzo piazzamento per 'Report' su Rai3, con 1.669.000 spettatori e il 9.3% di share (preceduto dalla presentazione a 1.761.000 e l’8.5%). A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Le Iene' su Italia1 (951.000 spettatori, share 7.9%); 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (1.481.000 spettatori, share 8.2%) e 'Il Tavolo' (610.000 spettatori, share 6.6%); 'Fuori dal Coro' su Rete4 (564.000 spettatori, share 4.5%); 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Rai2 (477.000 spettatori, share 2.6%) e 'N.C.I.S. Origins' (383.000 spettatori, share 1.9%); 'Magma Mattarella – Il delitto perfetto' su La7 (204.000 spettatori, share 1.1%); il 'Gran Premio di Formula 1' su Tv8 (955.000 spettatori, share 7.6%). In access prime time, su Canale5 'Gira La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 3.859.000 spettatori e il 19.3% di share, mentre 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.871.000 spettatori pari al 23.7%. Su Rai1, dopo la presentazione (3.838.000 – 19.2%), 'Affari Tuoi' ha registrato 4.690.000 spettatori e il 22.8% di share. Nel preserale, su Rai1 'L’Eredità – La Sfida dei 7' ha ottenuto 3.259.000 spettatori (20.7%), mentre 'L’Eredità' ha coinvolto 4.391.000 spettatori (24.5%). Su Canale5, la replica di 'Avanti il Primo' ha intrattenuto 2.574.000 spettatori (17.1%) e 'Avanti un Altro' ha convinto 3.180.000 spettatori (18.5%). Nel pomeriggio, su Rai1 'Domenica In' ha raccolto 2.014.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e 1.451.000 spettatori (13.2%) nella seconda (I Saluti di Mara a 1.258.000 e l’11.7%). A seguire 'Da Noi… a Ruota Libera' ha ottenuto 1.713.000 spettatori (13.3%). Su Canale5, dopo 'L’Arca di Noè' (2.408.000 – 18.1%), 'Amici' ha raggiunto 3.013.000 spettatori (25%). 'Verissimo' ha intrattenuto 2.292.000 spettatori (21.7%) nella prima parte e 2.617.000 spettatori (21.6%) nella seconda ('Giri di Valzer'; I Saluti di Verissimo a 2.522.000 e il 17.8%).
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Giustizia, presidente Anm: “Nessuna persecuzione a politici, se ne parla per condizionare referendum”
Lavoro, hair-stylist interprete di fiducia: per il 61% delle donne i capelli sono strumento di empowerment
Ascolti tv, ‘Màkari 4’ su Rai1 vince prime time
(Adnkronos) – La fiction 'Màkari 4', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2.685.000 spettatori e il 17.1% di share, ieri domenica 26 ottobre. Al secondo posto 'La Notte nel Cuore' su Canale5, che ha conquistato 2.242.000 spettatori e il 15.3% di share. Terzo piazzamento per 'Report' su Rai3, con 1.669.000 spettatori e il 9.3% di share (preceduto dalla presentazione a 1.761.000 e l’8.5%). A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Le Iene' su Italia1 (951.000 spettatori, share 7.9%); 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (1.481.000 spettatori, share 8.2%) e 'Il Tavolo' (610.000 spettatori, share 6.6%); 'Fuori dal Coro' su Rete4 (564.000 spettatori, share 4.5%); 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Rai2 (477.000 spettatori, share 2.6%) e 'N.C.I.S. Origins' (383.000 spettatori, share 1.9%); 'Magma Mattarella – Il delitto perfetto' su La7 (204.000 spettatori, share 1.1%); il 'Gran Premio di Formula 1' su Tv8 (955.000 spettatori, share 7.6%). In access prime time, su Canale5 'Gira La Ruota della Fortuna' ha ottenuto 3.859.000 spettatori e il 19.3% di share, mentre 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.871.000 spettatori pari al 23.7%. Su Rai1, dopo la presentazione (3.838.000 – 19.2%), 'Affari Tuoi' ha registrato 4.690.000 spettatori e il 22.8% di share. Nel preserale, su Rai1 'L’Eredità – La Sfida dei 7' ha ottenuto 3.259.000 spettatori (20.7%), mentre 'L’Eredità' ha coinvolto 4.391.000 spettatori (24.5%). Su Canale5, la replica di 'Avanti il Primo' ha intrattenuto 2.574.000 spettatori (17.1%) e 'Avanti un Altro' ha convinto 3.180.000 spettatori (18.5%). Nel pomeriggio, su Rai1 'Domenica In' ha raccolto 2.014.000 spettatori (16.3%) nella prima parte e 1.451.000 spettatori (13.2%) nella seconda (I Saluti di Mara a 1.258.000 e l’11.7%). A seguire 'Da Noi… a Ruota Libera' ha ottenuto 1.713.000 spettatori (13.3%). Su Canale5, dopo 'L’Arca di Noè' (2.408.000 – 18.1%), 'Amici' ha raggiunto 3.013.000 spettatori (25%). 'Verissimo' ha intrattenuto 2.292.000 spettatori (21.7%) nella prima parte e 2.617.000 spettatori (21.6%) nella seconda ('Giri di Valzer'; I Saluti di Verissimo a 2.522.000 e il 17.8%).
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.