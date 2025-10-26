spot_img
domenica 26 Ottobre 2025
Ucraina, ancora droni russi contro Kiev: morti e feriti nella capitale

(Adnkronos) – Un nuovo attacco russo con droni ha colpito nella notte Kiev, causando tre morti e almeno 27 feriti, tra cui sei bambini, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. I frammenti dei droni sono caduti su diversi edifici residenziali nei distretti di Desnyansky e Obolonsky, provocando incendi e danni strutturali. "Diversi droni russi sono stati avvistati sopra la città: restate nei rifugi", aveva avvertito in precedenza l’amministrazione militare di Kiev. L’attacco arriva appena un giorno dopo un'altra serie di bombardamenti con droni e missili che avevano ucciso quattro persone e ferito una ventina di civili nella capitale.  Intanto, sul fronte diplomatico, il presidente statunitense Donald Trump ha ridimensionato le possibilità di un vertice con Vladimir Putin, affermando di "non voler perdere tempo", mentre a Washington proseguono contatti informali tra emissari del Cremlino e funzionari della sua amministrazione. 
