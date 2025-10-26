(Adnkronos) – La Roma scende in campo in Serie A. Il club giallorosso affronta oggi, domenica 26 ottobre, il Sassuolo – in diretta tv e streaming – in trasferta al Mapei Stadium nell'ottava giornata del campionato italiano. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta di Europa League contro il Viktoria Plzen, che si è imposto 2-1 all'Olimpico, e da quella di campionato contro l'Inter firmata Bonny. Quella di Grosso invece, neopromossa, ha pareggiato 0-0 a Lecce nell'ultimo turno. La sfida tra Sassuolo e Roma è in programma oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini Sassuolo-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.
Sassuolo-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
