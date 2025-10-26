Real Madrid-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – È tempo di Clasico in Liga. Oggi, domenica 26 ottobre, il Real Madrid ospita il Barcellona – in diretta tv e streaming – al Bernabeu nel big match della decima giornata del campionato spagnolo. I Blancos di Xabi Alonso sono reduci dalla vittoria contro la Juventus in Champions League, 1-0 firmato Bellingham, mentre in Liga hanno battuto il Getafe in trasferta con lo stesso risultato nell'ultimo turno. La squadra blaugrana di Flick invece ha superato nettamente l'Olympiacos per 6-1 in Champions League e in campionato ha battuto in casa il Girona per 2-1. Il Real al momento è in testa alla classifica con 24 punti, con due lunghezze di vantaggio proprio sul Barcellona. La sfida tra Real Madrid e Barcellona è in programma oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 16.15. Ecco le probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Bellingham, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappé, Vinicius Jr.

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Koundé, Cubarsi, Garcia, Balde; De Jong, Casado, Pedri; Yamal, Ferran Torres, Rashford Real Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche in chiaro su Italia 1. Il match si potrà seguire inoltre in streaming sulla piattaforma Dazn e su Mediaset Infinity.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)