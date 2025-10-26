(Adnkronos) –
A 23 anni muore da sola in casa, nessuno se ne accorge per un anno. Prima di morire, chiede aiuto a ChatGpt. E' la drammatica vicenda con protagonista la 23enne Charlotte Leader, trovata morta nella sua casa di Bolton, in Inghilterra, a luglio. Il decesso, come riferiscono i media britannici, sarebbe avvenuto ad agosto 2024. La ragazza, come ha spiegato la famiglia, soffriva di disturbi alimentari. Nessun parente, a quanto sembra, si è preoccupato per l'assenza di contatti con la giovane. I rapporti tra Charlotte Leader e i suoi familiari erano cessati a settembre 2021.
Il corpo è stato trovato dalle forze dell'ordine che hanno fatto irruzione nell'appartamento. Nell'abitazione, nessun segno di effrazione e nessuna anomalia: niente droga e nulla collegabile all'ipotesi di suicidio. Le autorità hanno ricostruito gli ultimi mesi di vita della giovane: "Soffriva di disturbi, aveva problemi di salute mentale ma si era allontanata dai servizi sociali e respingeva le persone, era diventata un'estranea per la famiglia". L'esame del cellulare della giovane ha evidenziato gli ultimi messaggi, inviati il 30 luglio 2024 a ChatGpt. "Aiutami, sono andata a procurarmi del cibo", il messaggio della ragazza. La replica del chabot: "Sembri non convinta riguardo all'idea di prendere cibo". "E' cibo che non volevo, è frustrante", le parole della ragazza.
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Muore in casa, la trovano dopo un anno. L’ultimo messaggio a ChatGpt: “Aiutami”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.