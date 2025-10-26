spot_img
domenica 26 Ottobre 2025
Gp Messico, pole di Norris davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

(Adnkronos) – Lando Norris in pole nel Gp del Messico. Il pilota britannico della McLaren gira in 1'15''586 ed è il più veloce nelle qualifiche davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il pilota monegasco della rossa, staccato di 0''262, è secondo e chiude la prima fila. Il britannico è terzo a 0''352, in seconda fila è affiancato dalla Mercedes del connazionale George Russell. Quinta piazza in terza fila per la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, che partirà accanto all'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Settimo posto in quarta fila per la Williams dello spagnolo Carlos Sainz e ottava posizione per la McLaren dell'australiano Oscar Piastri, leader del Mondiale. In quinta fila Isack Hadjar e Oliver Bearman completano la top ten. 
