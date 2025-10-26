(Adnkronos) – Un’auto con cinque ragazzi a bordo è volata giù da un ponte nelle campagne di Tempio Pausania, e nello schianto ha perso la vita un 25enne. Un dramma nel dramma: tra i vigili del fuoco intervenuti dopo l’incidente c’era anche il padre della vittima, Omar Masia di Calangianus. Secondo una prima ricostruzione, i cinque ragazzi stavano andando a una festa di laurea quando la loro Bmw è volata fuoristrada vicino a L’Agnata, la zona dove viveva Fabrizio De André.
Auto con 5 ragazzi giù da un ponte, muore 25enne. Tra soccorritori anche il papà della vittima
