Torna la Straquasar: ecco come partecipare il 9 novembre alla corsa corcianese

Grande attesa per l’ottava edizione della Straquasar, la classica gara podistica del territorio corcianese in programma sabato 9 novembre con partenza e arrivo al Quasar Village di Ellera di Corciano.

La competizione principale prevede un percorso di quasi 11 chilometri che, partendo alle ore 10 dal centro commerciale, attraverserà una parte del borgo di Solomeo seguendo un tracciato che si snoda lungo la Chiugina, suggestiva strada di campagna chiusa al traffico automobilistico. Una scelta che gli organizzatori hanno voluto confermare anche quest’anno per rendere il percorso più agevole e caratteristico, mantenendo al tempo stesso il giusto impatto naturale con il territorio.

Non solo corsa competitiva

Accanto alla gara podistica, la manifestazione propone due alternative per chi preferisce un approccio meno agonistico. Il Walking Quasar (8 km) è una camminata autogestita che ricalca parzialmente il percorso competitivo attraversando le campagne circostanti. Per le famiglie e le scuole è prevista invece una passeggiata tradizionale di 3,5 chilometri.

Come partecipare

Le preiscrizioni sono già aperte sul sito www.icron.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 360343785.

La gara è riservata agli atleti tesserati Fidal, possessori di Runcard o tesserati con Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, in possesso di certificazione medica agonistica in corso di validità. È possibile tesserarsi anche con una delle società organizzatrici.

Premi e riconoscimenti

Tutti i partecipanti alla gara riceveranno un pacco gara. Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne, oltre ai primi cinque classificati di ognuna delle 13 categorie previste, con “Gift Card” spendibili presso le attività commerciali del Quasar Village. Previsti anche riconoscimenti per le prime tre società classificate.

Un premio speciale sarà quello alla memoria di Eros Bastianini, che aveva partecipato alle prime cinque edizioni della manifestazione. In suo onore, in collaborazione con Euronics, verrà assegnato il riconoscimento destinato ai “senatori” della Straquasar, ovvero a coloro che hanno preso parte a tutte le otto edizioni.

Organizzazione e collaborazioni

L’evento è organizzato dal Quasar Village insieme alle società Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia (Circolo Dipendenti Perugina), con il supporto di Archi’s Comunicazione. La manifestazione si svolge sotto l’egida di Fidal Umbria ed Endas, con la collaborazione dell’associazione L’Unanuova, dell’Amministrazione Comunale di Corciano e della Protezione Civile, che garantirà la massima sicurezza lungo tutto il tracciato.