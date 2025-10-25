Sinner-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, l'australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – nella semifinale dell'Atp 500 austriaco. Sinner ha raggiunto il penultimo atto del torneo, in cui è tornato a giocare dopo averlo vinto nel 2023 e aver dato forfait lo scorso anno, dopo aver battuto nei quarti di finale il kazako Alexander Bublik, superato in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 e aver battuto, nei turni precedenti, il tedesco Daniel Altmaier all'esordio e Flavio Cobolli nel derby azzurro degli ottavi. De Minaur invece ha eliminato gli austriaci Rodionov e Misolic prima di Matteo Berrettini. La sfida tra Sinner e De Minaur è in programma oggi, sabato 25 ottobre, non prima delle ore 15. I due tennisti si sono affrontati in ben undici precedenti, tutti vinti dall'azzurro, che conduce con un netto 11-0 nel parziale. L'ultimo incontro risale a poche settimane fa, quando nella semifinale di Pechino Sinner si impose in due set. Sinner-De Minaur sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.
