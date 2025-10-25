(Adnkronos) – "Non ho scelto perché si vince. Nessuno credeva che riuscissi a fare una lista, anche tra gli alleati. Poi mi hanno inseguito dal centrodestra. E io ho ragionato così: se mi inseguono, sono quello che fa vincere, allora resto dove sto. Sono il portafortuna". Così Clemente Mastella, a Repubblica, parlando delle elezioni regionali. "Ora tutti mi dicono: come fai a stare con Fico? Ma se Forza Italia, Lega e gli altri l'hanno eletto col 70 per cento presidente della Camera. E poi scusatemi: il Pd si è alleato coi 5S, la Lega col Pd nel governo precedente. E sarei io il trasformista? È singolare. La verità è un'altra.. I 5S sono diventati partito. Invece il centro non esiste. La sinistra senza il centro e senza l'evoluzione intelligente dei 5S non vincerà mai". "Non ho scelto io Fico, ma il Pd. Ora tutti dobbiamo dare una mano. Io e De Luca siamo entrambi impegnati: lui col figlio Piero, diventato segretario del Pd campano, che stimo. E io con mio figlio che stimo". Quanto a Fico, osserva, "dei 5S il più democristiano che ho conosciuto è lui. Ma non lo dico per fargli perdere i connotati". Il centrosinistra vincerà in Campania? "Ci sto io, sì". E De Luca? "Ma farà di tutto per evitare che Cirielli che è salernitano come lui diventi presidente".
Mastella: “Fico il più democristiano dei 5 Stelle, in Campania vincerà”
