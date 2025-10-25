spot_img
sabato 25 Ottobre 2025
spot_img

Elezioni regionali Puglia, comitato Lobuono: “Liste sono 4, non ammessa Forza Italia a Foggia”

adn-ultimora
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La lista presentata nella circoscrizione di Foggia da Forza Italia per le elezioni regionali in Puglia (23 e 24 novembre) "è stata dichiarata non valida". Lo riferisce il comitato di Luigi Lobuono, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia. "Il partito ha già provveduto a controdedurre e lunedì mattina ci sarà un chiarimento con la Commissione elettorale circoscrizionale", viene spiegato.  Inoltre si precisa che "le liste che sostengono il candidato presidente del centrodestra, Luigi Lobuono sono quattro: "Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Puglia, Noi Moderati". Infatti la lista "'La Puglia con noi' è stata attinta dal provvedimento di annullamento". Sulla sesta lista, Italia Liberale, vengono preannunciati aggiornamenti.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie