(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni, caduto ieri sera dal balcone, al quinto piano, della sua abitazione a Trapani. Il piccolo, che soffriva di una forma di autismo, era ricoverato in gravissimo condizioni all'ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo, dove oggi è morto. Su quanto accaduto indaga la polizia.
Ultim'ora - AdnKronos
E’ morto in ospedale il bimbo caduto dal balcone di casa: la tragedia a Trapani
