Che Sinner a Vienna, batte ancora De Minaur e vola in finale

Jannik Sinner in finale a Vienna. Oggi, sabato 25 ottobre, il tennista azzurro ha battuto l'australiano Alex De Minaur, numero sette del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 nella semifinale dell'Atp 500 austriaco. Sinner torna così in finale a Vienna dopo il trionfo del 2023 e il forfait dello scorso anno e aspetta il vincente della seconda semifinale tra Lorenzo Musetti, con cui potrebbe andare in scena un inedito derby all'ultimo atto di un torneo, e il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo. A giudicare dall'inizio di partita, De Minaur non sembra aver imparato molto dalle undici partite giocate contro Sinner. L'australiano mantiene il poco invidiabile record di 11 sconfitte consecutive contro l'azzurro, e anche il primo set non promette niente di diverso. Il servizio del numero due del mondo è letale proprio come contro Bublik, e la risposta profonda e a caccia delle linee. La conseguenza sono i due break nei primi due turni di battuta di De Minaur, piazzati con estrema facilità. Ma proprio sul 4-0 l'australiano ha un moto d'orgoglio e dopo aver portato il numero due del mondo ai vantaggi gli strappa una palla break, la prima concessa da Sinner da inizio torneo, ovvero dopo 29 turni di battuta, riuscendo a trasformarla. De Minaur prova a dare seguito al buon momento, avvicinandosi in risposta e variando il proprio gioco, ma la gioia dura poco. Sinner vince il primo set 6-3. Nel secondo parziale De Minaur prova a fare qualcosa di diverso, sull'onda lunga della reazione avuta sul finale di primo set. L'australiano sale a rete, muove la pallina per resistere all'infernale ritmo di Sinner da fondo. La difesa è da sempre una delle sue armi migliori e la mette a frutto, con il set che continua così in equilibrio fino al quinto game, quando Jannik sale di livello in risposta e si prende tre palle break. Ne basta solo una, trasformata grazie all'ingenuo doppio fallo dell'avversario. La forza di volontà di De Minaur però è stoica: al gioco seguente il numero sette del mondo reagisce e piazza il controbreak. Ma la speranza di Alex si infrange sulla risposta di Sinner: Jannik conquista un altro break nel settimo game e torna avanti. È l'allungo decisivo: l'azzurro vince il set 6-4 e vola in finale.
