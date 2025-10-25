“Bibbi rispondeva sempre”, l’allarme nella notte dell’incidente a Roma

(Adnkronos) – Si chiamava Beatrice Bellucci la ragazza di 20 anni morta nell'incidente mortale avvenuto ieri intorno alle 22 su via Cristoforo Colombo, a Roma. Il padre Andrea questa notte si è preoccupato vedendo che la figlia non rispondeva al cellulare, cosa che non era solita fare. La giovane, che viveva all'Infernetto, studiava giurisprudenza a Roma Tre. Dai social ('Bibbi' su Instagram) emerge la sua passione per la squadra della Roma, per il volley e le vacanze al mare in Sardegna, a Porto Cervo. Grande fan di Justin Bieber, Beatrice frequentava lo stabilimento balneare VLounge a Ostia. Proprio in queste ore in tanti stanno lasciando un ricordo sulla sua pagina Instagram. Gli amici la ricordano come una ragazza "solare, con un bellissimo carattere", "grande ascoltatrice e molto sicura di sé". Un fratello più grande, Federico, 24 anni, e il padre dirigente di banca della Bcc, Beatrice è morta poco dopo essere stata portata all'ospedale San Giovanni. La ragazza si trovava in una Mini, lato passeggero e alla guida si trovava una sua amica, rimasta ferita. La loro auto è stata colpita da una Bmw che è arrivata a forte velocità e proprio sulla dinamica dell'incidente, avvenuto all'altezza di piazza dei Navigatori, sono in corso gli accertamenti della polizia locale: non si esclude infatti che all'origine ci sia una gara di velocità clandestina fra la Bmw e altre auto.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)