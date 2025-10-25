(Adnkronos) – Incidente questa notte alle 5 in Via Tuscolana a Roma. Un'auto è uscita di strada, all'altezza del civico 728, e si è ribaltata andando a finire sull'ingresso di un B&B distruggendolo in parte e bloccando il passaggio alle persone all'interno. Sul posto i vigili del fuoco, che appena arrivati hanno estratto cinque persone dall'autovettura, trasportate poi in codice rosso in ospedale.
Auto si ribalta e finisce contro B&B a Roma, 5 feriti
