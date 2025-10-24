Università, Pravettoni (UniMi): “Agorà della psicologia è racconto oltre il disagio”

(Adnkronos) – "L'Agorà della psicologia nasce dall'iniziativa di un gruppo di psicologi che hanno iniziato a collaborare partendo da un'idea semplice, ma importante: la psicologia non può essere rappresentata solo attraverso il disagio. Abbiamo sentito il bisogno di creare uno spazio capace di raccontarla in modo positivo, attraverso l'arte, la letteratura e la filosofia". Così Gabriella Pravettoni, professoressa di Psicologia all'università degli Studi di Milano, partecipando oggi alla presentazione del progetto culturale dell'ateneo meneghino, che "vuole dare vita a un momento di incontro e di riflessione condivisa tra studenti e cittadinanza. Un luogo in cui approfondire, interiorizzare e riflettere, ma con uno sguardo luminoso, costruttivo e aperto". Il progetto si ispira al modello di polis greca – l'Agorà, appunto – un luogo in cui i cittadini possono tornare a confrontarsi e discutere sui temi dei nostri tempi, accompagnati da menti brillanti e personaggi illustri. Un ciclo di 6 incontri che prevede la partecipazione di personalità di assoluto rilievo nel panorama nazionale. Tra gli altri, Massimo Cacciari (filosofo), Massimo Recalcati (psicanalista, filosofo e scrittore, Vittorio Lingiardi (Saggista), Andrea Ruth Shammah (regista), "che porteranno in scena anche spettacoli teatrali. In forme diverse – sottolinea Pravettoni – tutti contribuiranno a rappresentare la psicologia nella sua ricchezza e complessità".
