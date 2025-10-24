Sinner ai quarti di Vienna, come può cambiare il ranking Atp

(Adnkronos) –

Jannik Sinner continua la sua scalata al primo posto del ranking Atp, occupato da Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro gioca oggi, venerdì 24 ottobre, i quarti di finale contro il kazako Alexander Bublik – in diretta tv e streaming – dopo aver superato prima Altmaier e poi Cobolli nei turni precedenti dell'Atp 500 tedesco. I quarti conquistati nel torneo hanno permesso quindi a Sinner, che non scarta niente non avendo partecipato alla scorsa edizione, di avvicinare il 'rivale' spagnolo nella classifica generale Atp, ma al termine di Vienna, in caso di vittoria, il distacco potrebbe essersi assottigliato ancor di più. L'Atp 500 di Vienna, insomma, mette in palio punti pesanti per il ranking. Grazie ai quarti di finale conquistati Sinner è salito a quota 10100 punti, avvicinando così Alcaraz, primo a 11340. A dividere i due ci sono dunque 1240 lunghezze, che potrebbero però assottigliarsi al termine del weekend. Se dovesse battere Bublik e approdare così in semifinale l'azzurro arriverebbe a quota 10200, portandosi a 1140 dallo spagnolo. In caso di qualificazione per la finale austriaca invece raggiungerebbe 10330 punti e con la vittoria del torneo salirebbe a 10500, ad appena 840 punti di distanza da Alcaraz. Il primato del ranking Atp si giocherebbe a quel punto al Masters 1000 di Parigi, in programma dal 27 ottobre al 3 novembre.

