spot_img
venerdì 24 Ottobre 2025
spot_img

Roma, investita dal treno a Colle Mattia: morta 52enne americana

adn-ultimora
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Una donna di 52 anni, di origine americana, è stata travolta e uccisa dal treno Roma-Ciampino all’altezza della stazione Colle Mattia, tra Colonna e Monte Porzio Catone. È successo intorno alle 14.30. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Polfer. Testimoni avrebbero visto la donna inciampare. Saranno le telecamere di videosorveglianza a chiarire la dinamica di quello che potrebbe essere un incidente. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie