(Adnkronos) – Una donna di 52 anni, di origine americana, è stata travolta e uccisa dal treno Roma-Ciampino all’altezza della stazione Colle Mattia, tra Colonna e Monte Porzio Catone. È successo intorno alle 14.30. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Polfer. Testimoni avrebbero visto la donna inciampare. Saranno le telecamere di videosorveglianza a chiarire la dinamica di quello che potrebbe essere un incidente.
Roma, investita dal treno a Colle Mattia: morta 52enne americana
