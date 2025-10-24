Roma, giornalista ricoverata in ospedale: “Vetri nella lasagna”

(Adnkronos) – Nella lasagna c'è un pezzo di vetro, una donna finisce in ospedale e rischia di doversi sottoporre a una delicata operazione. La giornalista Barbara Castellani, ricoverata all'ospedale Grassi di Ostia, racconta la sua terribile disavventura. "Sono in ospedale e ringrazio le tante persone che mi stanno scrivendo manifestando affetto e solidarietà. Il vetro è ancora nell'intestino e sto vivendo momenti di paura", scrive sui social. La donna è stata ricoverata dopo aver ingerito un vetro mentre mangiava, insieme alla figlia, una porzione di lasagne acquistata in una rosticceria. Ad anticipare la notizia era stato stamattina il quotidiano 'il Messaggero' al quale la stessa Castellani ha raccontato di aver sentito qualcosa di strano mentre mangiava e che sua figlia si era poi accorta della presenza del pezzo di vetro nel piatto. Da lì la corsa in ospedale e gli accertamenti che hanno portato al ricovero della donna mentre la figlia è in buone condizioni. "Sono costantemente monitorata – ha raccontato la donna al quotidiano -Ma i medici mi hanno detto che, se nelle prossime ore la situazione resterà invariata, dovrò sottopormi a un delicato intervento chirurgico".

In ospedale sono arrivati anche i carabinieri di Ostia ai quali la donna ha raccontato l'accaduto. Intanto sono in corso gli accertamenti da parte dei militari di Casalpalocco insieme al personale della Asl per chiarire e verificare quanto accaduto.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)