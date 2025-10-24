spot_img
venerdì 24 Ottobre 2025
Pier Silvio Berlusconi ha acquistato Casa Vianello, agli eredi 1,45 milioni di euro

(Adnkronos) –
Pier Silvio Berlusconi ha acquistato lo storico attico di Casa Vianello, nel quartiere di Milano 2. L’immobile, che fu per decenni la residenza di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, è stato comprato dall'amministratore delegato di Mfe per una cifra di circa 1,45 milioni di euro. L’attico, circa 300 metri quadrati distribuiti su due livelli con terrazzi, cinque camere, cinque bagni, soggiorno, sala da pranzo e studio, era di proprietà di Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, i collaboratori filippini a cui i coniugi Vianello avevano lasciato l’intera eredità dopo la loro scomparsa nel 2010. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

