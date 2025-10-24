(Adnkronos) – Una perturbazione di origine atlantica porta maltempo sull'Italia con precipitazioni più intense al Nord e sulla Toscana e venti di burrasca al Centro-Nord. La perturbazione si sposterà rapidamente verso i Balcani, favorendo il sostanziale esaurimento delle precipitazioni, ma estendendo alle Regioni meridionali un'intensa ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche molto forti, soprattutto, sui rilievi. L'avviso prevede venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici delle citate regioni e sui rilievi della Sicilia. Forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, allerta gialla su settori di Campania e Calabria. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Studenti palestinesi arrivano a Ciampino per studiare negli atenei italiani, Tajani: “Formeremo la loro futura classe dirigente”
Maltempo, venti forti al Centro-Sud: allerta gialla su Campania e Calabria
(Adnkronos) – Una perturbazione di origine atlantica porta maltempo sull'Italia con precipitazioni più intense al Nord e sulla Toscana e venti di burrasca al Centro-Nord. La perturbazione si sposterà rapidamente verso i Balcani, favorendo il sostanziale esaurimento delle precipitazioni, ma estendendo alle Regioni meridionali un'intensa ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche molto forti, soprattutto, sui rilievi. L'avviso prevede venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici delle citate regioni e sui rilievi della Sicilia. Forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, allerta gialla su settori di Campania e Calabria. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.