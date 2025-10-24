(Adnkronos) – “Quest'anno abbiamo cercato di premiare molto anche i giovani. I giovani chef che vengono dalle scuole, ma che hanno maturato anche esperienze in Italia e all'estero e mettono fantasia e creatività nei loro piatti con grande rispetto del territorio. Tra i produttori di vino e titolari di cantine importanti abbiamo premiato quelli che gradualmente stanno trasformando le loro piantagioni, i loro vigneti, con l'agricoltura biologica”. Sono le parole di Emilio Carelli, direttore de L’Espresso, alla presentazione della 46sima edizione delle Guide: ‘I 1000 Ristoranti d’Italia’ e ‘I 1000 Vini d’Italia’ che si è tenuta al Teatro Arcimboldi di Milano. Sono 21 i ristoranti che quest’anno hanno ottenuto il massimo riconoscimento dei 5 cappelli, tra cui 3 guidati da chef donne. “L'obiettivo delle Guide de L'Espresso – prosegue Carelli – è segnalare i migliori mille ristoranti e i migliori mille vini che rappresentano l'eccellenza italiana non solo in Italia ma in tutto il mondo”. La selezione “è sempre attenta e rigorosa: i nostri ispettori, coordinati da Luca Gardini, hanno girato per il lungo per il largo tutto il paese e hanno scelto ristoranti e vini da poter segnalare ai nostri lettori. Le Guide sono nate nel 1979, quella dei ristoranti, quella dei vini è nata poi nell'89, 20 anni dopo e devo dire che da allora rappresentano sempre un bel punto di riferimento per gli italiani e anche per gli stranieri che vogliono conoscere quali sono, diciamo così, le eccellenze italiane” conclude Carelli.
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Omicidio Piersanti Mattarella, arresti domiciliari per l’ex prefetto Piritore: “Depistò le indagini”
Parodontite, da staminali e gel bio ricrescita osso e gengive: così si tagliano i tempi per gli impianti dentali
Food, Carelli (L’Espresso): “Le Guide premiano anche la creatività dei giovani”
(Adnkronos) – “Quest'anno abbiamo cercato di premiare molto anche i giovani. I giovani chef che vengono dalle scuole, ma che hanno maturato anche esperienze in Italia e all'estero e mettono fantasia e creatività nei loro piatti con grande rispetto del territorio. Tra i produttori di vino e titolari di cantine importanti abbiamo premiato quelli che gradualmente stanno trasformando le loro piantagioni, i loro vigneti, con l'agricoltura biologica”. Sono le parole di Emilio Carelli, direttore de L’Espresso, alla presentazione della 46sima edizione delle Guide: ‘I 1000 Ristoranti d’Italia’ e ‘I 1000 Vini d’Italia’ che si è tenuta al Teatro Arcimboldi di Milano. Sono 21 i ristoranti che quest’anno hanno ottenuto il massimo riconoscimento dei 5 cappelli, tra cui 3 guidati da chef donne. “L'obiettivo delle Guide de L'Espresso – prosegue Carelli – è segnalare i migliori mille ristoranti e i migliori mille vini che rappresentano l'eccellenza italiana non solo in Italia ma in tutto il mondo”. La selezione “è sempre attenta e rigorosa: i nostri ispettori, coordinati da Luca Gardini, hanno girato per il lungo per il largo tutto il paese e hanno scelto ristoranti e vini da poter segnalare ai nostri lettori. Le Guide sono nate nel 1979, quella dei ristoranti, quella dei vini è nata poi nell'89, 20 anni dopo e devo dire che da allora rappresentano sempre un bel punto di riferimento per gli italiani e anche per gli stranieri che vogliono conoscere quali sono, diciamo così, le eccellenze italiane” conclude Carelli.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.