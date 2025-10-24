Da “I viaggi di Giovannino Perdigiorno” a “Il cielo e’ di tutti”: i bambini di Corciano celebrano Gianni Rodari

In occasione dei festeggiamenti previsti in tutta Italia nella settimana dedicata alla nascita di Gianni Rodari anche la Biblioteca comunale di Corciano ha celebrato, mercoledì 22 ottobre, il grande scrittore, maestro e pedagogista con l’iniziativa “Matinée rodariana” dedicata alle scuole del territorio.

L’intento, come spiegato dagli organizzatori Alberto Romizi e Paola Campanari, non è stato solo quello di spiegare Gianni Rodari, la sua vita e le sue opere, ma di condividere con i ragazzi che hanno presenti la sua fantasia e la sua poesia, attraverso piccole gag comiche e coinvolgendoli in momenti di animazione e musicali che hanno preso spunto da canzoni tratte dalle sue filastrocche.

All’evento, realizzato in collaborazione con Arcaes aps, hanno partecipato gli alunni dell’Istituto comprensivo Bonfigli (classi terze e quarte) della scuola primaria plessi di Corciano e Mantignana. A concludere la settimana “rodariana”, nella mattinata di sabato 25 ottobre alle 10.30, sarà lo spettacolo-reading “Favole al telefono“ del Teatro Le Onde di Domenico Madera (prenotazione obbligatoria 075 5188291).

