spot_img
venerdì 24 Ottobre 2025
spot_img

Da “I viaggi di Giovannino Perdigiorno” a “Il cielo e’ di tutti”: i bambini di Corciano celebrano Gianni Rodari

Eventi e CulturaSan Mariano
15

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

In occasione dei festeggiamenti previsti in tutta Italia nella settimana dedicata alla nascita di Gianni Rodari anche la Biblioteca comunale di Corciano ha celebrato, mercoledì 22 ottobre, il grande scrittore, maestro e pedagogista con l’iniziativa “Matinée rodariana” dedicata alle scuole del territorio.

L’intento, come spiegato dagli organizzatori Alberto Romizi e Paola Campanari, non è stato solo quello di spiegare Gianni Rodari, la sua vita e le sue opere, ma di condividere con i ragazzi che hanno presenti la sua fantasia e la sua poesia, attraverso piccole gag comiche e coinvolgendoli in momenti di animazione e musicali che hanno preso spunto da canzoni tratte dalle sue filastrocche.

All’evento, realizzato in collaborazione con Arcaes aps, hanno partecipato gli alunni dell’Istituto comprensivo Bonfigli (classi terze e quarte) della scuola primaria plessi di Corciano e Mantignana. A concludere la settimana “rodariana”, nella mattinata di sabato 25 ottobre alle 10.30, sarà lo spettacolo-reading “Favole al telefono“ del Teatro Le Onde di Domenico Madera (prenotazione obbligatoria 075 5188291).

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie