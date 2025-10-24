Berrettini-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini di nuovo in campo a Vienna. Oggi, venerdì 24 ottobre, il tennista azzurro affronta l'australiano Alex De Minaur, numero sette del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell'Atp 500 austriaco. Berrettini, reduce da una stagione condizionata dagli infortuni che lo hanno costretto a saltare gli ultimi US Open, ha vinto all'esordio nel torneo battendo l'australiano Alexei Popyrin e si è ripetuto agli ottavi contro il britannico Cameron Norrie al termine di una partita-maratona vinta al terzo set. De Minaur invece ha battuto, nei due turni precedenti del torneo, due austriaci, Rodionov e Misolic. L'australiano è a caccia di punti pesanti per qualificarsi alle prossime Atp Finals, in programma dal 9 al 16 novembre a Torino. La sfida tra Berrettini e De Minaur è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 13.30. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con l'azzurro che conduce con un parziale di 3-2. Nell'ultimo incontro è stato proprio Berrettini a vincere, battendo De Minaur in due set agli ottavi di finale dell'ultimo Masters 1000 di Miami. Berrettini-De Minaur sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.
