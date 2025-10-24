spot_img
Bernini: “Corridoio umanitario per studenti, vogliamo ospitarli e formarli”

(Adnkronos) – ''Questo corridoio umanitario per gli studenti è un unicum, è l'unico che esista al mondo'' e ''la Farnesina lo sta coltivando con grande attenzione dato che con gli Stati bisogna saper parlare''. Lo ha dichiarato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, a Ciampino per l'accoglienza degli studenti palestinesi da Gaza che verranno a studiare in Italia grazie a un programma di borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo di Tor Vergata per il progetto Iupals – Italian Universities for Palestinian Students, coordinato da Crui e condiviso con il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme. ''Così si salvano vite, non con le proteste. Noi adesso andremo a prendere altri'' studenti e ''le borse di studio sono tra le 160 e le 170'', ha aggiunto Bernini. ''Voglio ringraziare il ministro Tajani per il suo lavoro'', ha proseguito sottolineando la volontà di 'ospitare e formare'' gli studenti. "Non abbiamo un atteggiamento paternalistico. Loro vogliono formarsi qui e poi ritornare nel loro Paese, questo è l’obiettivo nostro e loro''. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

