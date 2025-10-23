spot_img
giovedì 23 Ottobre 2025
Ruth Chepngetich squalificata per 3 anni per doping, è la detentrice del record mondiale di maratona

(Adnkronos) –
La keniota Ruth Chepngetich, che ha infranto il record mondiale di maratona (2:09:56) nell'ottobre 2024, è stata sospesa per tre anni per doping a seguito di un test positivo all'idroclorotiazide, un diuretico proibito. Lo ha annunciato l'Athletic Integrity Unit. "L'Aiu ha sospeso Ruth Chepngetich per tre anni, a partire dal 19 aprile 2025, per la presenza e l'uso di una sostanza proibita", ha scritto l'Aiu, che aveva sospeso provvisoriamente la keniota a luglio. I suoi risultati sono invalidati a partire dal 14 marzo 2025. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

