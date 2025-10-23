(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. I giallorossi sfidano oggi, giovedì 23 ottobre, i cechi del Viktoria Plzen – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico nella terza giornata della competizione continentale. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta interna di campionato contro l'Inter, 1-0 firmato Bonny, e in Europa League si trova al momento in 15esima posizione con tre punti, frutto della vittoria dell'esordio contro il Nizza e della rocambolesca sconfitta dell'ultimo turno con il Lille, con un rigore sbagliato tre volte da Dovbyk prima e Soulé poi. La sfida tra Roma e Viktoria Plzen è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini
Viktoria Plzen (4-2-3-1): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Vydra, Adu; Durosimni. All. Hysky Roma-Viktoria Plzen sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.
Roma-Viktoria Plzen: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
