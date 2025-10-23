(Adnkronos) – Ha perso il controllo dello scooter finendo contro il guardrail. L'uomo, un 56enne, è morto sul colpo. E' successo intorno alle 21.25 di mercoledì in via Canale della Lingua, a pochi passi da Ostia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo della vittima all’interno del Canale dei Pescatori dopo aver effettuando un volo di circa 8 metri. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Roma, finisce con lo scooter contro guardrail: morto 56enne
(Adnkronos) – Ha perso il controllo dello scooter finendo contro il guardrail. L'uomo, un 56enne, è morto sul colpo. E' successo intorno alle 21.25 di mercoledì in via Canale della Lingua, a pochi passi da Ostia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo della vittima all’interno del Canale dei Pescatori dopo aver effettuando un volo di circa 8 metri. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.