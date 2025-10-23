spot_img
giovedì 23 Ottobre 2025
Roma, finisce con lo scooter contro guardrail: morto 56enne

(Adnkronos) – Ha perso il controllo dello scooter finendo contro il guardrail. L'uomo, un 56enne, è morto sul colpo. E' successo intorno alle 21.25 di mercoledì in via Canale della Lingua, a pochi passi da Ostia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo della vittima all’interno del Canale dei Pescatori dopo aver effettuando un volo di circa 8 metri. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

