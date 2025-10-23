(Adnkronos) – Nuova sfida europea per la Fiorentina. Il club viola affronta oggi, giovedì 23 ottobre, il Rapid Vienna in trasferta nella seconda giornata di Conference League. La squadra di Pioli è reduce dalla sconfitta nell'ultimo turno di Serie A contro il Milan, che ha vinto 2-1 a San Siro e nella gara d'esordio nella terza competizione continentale ha battuto il Sigma Olomuc grazie ai gol di Piccoli e Ndour, portandosi quindi a 3 punti in classifica. Fermo a 0 invece il Rapid Vienna, che ha perso 4-1 contro il Lech Poznan. La sfida tra Rapid Vienna e Fiorentina è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:
Rapid Vienna (4-2-3-1): Hedl; Bolla, Cvetkovic, Yao, Horn; Seidl, Amane; Wurmbrand, Antiste, Radulovic; Mbuyi. All, Stoger
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Pioli Rapid Vienna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.
Rapid Vienna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
