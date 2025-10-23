(Adnkronos) – Giovedì 30 ottobre, alle ore 11:00, presso l’Aula Aldo Rossi della Lum, Libera università mediterranea, si terrà la cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Economia e Management a Paolo Agnelli, presidente di Alluminio Agnelli e di Confimi Industria. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore prof. Antonello Garzoni, cui seguiranno la motivazione a cura della professoressa Candida Bussoli, direttrice del Dipartimento di management, finanza e tecnologia, e la laudatio del professore Filippo Vitolla, coordinatore del corso di studi in Economia e Management. Dopo la proclamazione del laureato e la consegna del diploma Honoris Causa, Paolo Agnelli terrà la sua Lectio Magistralis dal titolo: “L’impresa dell’uomo: valori, identità e futuro tra aziende familiari e corporate. Una riflessione economico-valoriale.”
Lum, laurea magistrale honoris causa in economia e management a Paolo Agnelli
