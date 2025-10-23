(Adnkronos) – "Questa sera, aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano. Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale della Lituania. Ancora una volta si conferma l'importanza di rafforzare la difesa aerea europea". Lo ha dichiarato il presidente lituano, Gitanas Nauseda, in un video postato sui social. "Il ministero degli Esteri lituano – ha aggiunto – convocherà i rappresentanti dell'ambasciata russa per protestare contro comportamenti sconsiderati e pericolosi".
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Telefonata tra Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini in onda a ‘Report’, il Garante della Privacy sanziona la Rai
Lituania: “Velivoli militari russi hanno violato il nostro spazio aereo”
(Adnkronos) – "Questa sera, aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano. Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale della Lituania. Ancora una volta si conferma l'importanza di rafforzare la difesa aerea europea". Lo ha dichiarato il presidente lituano, Gitanas Nauseda, in un video postato sui social. "Il ministero degli Esteri lituano – ha aggiunto – convocherà i rappresentanti dell'ambasciata russa per protestare contro comportamenti sconsiderati e pericolosi".
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.