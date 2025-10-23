(Adnkronos) – Sara Campanella è stata proclamata oggi dottoressa in Tecniche di laboratorio Biomedico, a quasi un anno dalla sua uccisione. La rettrice Giovanna Spatari ha consegnato la pergamena di laurea a Maria Concetta Zaccaria, mamma studentessa 22enne accoltellata a morte da un collega di corso che lei aveva respinto. "Oggi è un giorno che avevamo sognato assieme a Sara. Ma che certamente avevamo sognato in modo diverso – ha detto la madre di Campanella – Sara aveva fatto tanti sacrifici. E oggi siamo qui per renderle omaggio. E per ricordarla. Noi porteremo la sua luce, ovunque, sempre e comunque. Lei vive in ognuno di noi. È stato un dono prezioso che Dio ci ha donato e lo ringrazio per avermi regalato questa creatura meravigliosa. Una ragazza straordinaria. Sara era amore e luce". "Un momento di particolare commozione per una città intera che è rimasta profondamente colpita da questo femminicidio – ha detto la rettrice di Messina – Sara era una studentessa che aveva brillantemente superato tutti gli esami e che aveva la capacità di saper ascoltare e la predisposizione ad aiutare il prossimo". Alla cerimonia erano presenti oltre ai familiari di Sara tutti i docenti e i colleghi e le colleghe della giovane studentessa palermitana e i sindaci di Messina e di Misilmeri: "Sara era l'immensità – ha detto Claudio, suo fratello – Sara vive".
Conferita laurea a Sara Campanella a un anno dalla morte, la madre: “Un giorno sognato in modo diverso”
