Bignami (Siaarti): all’Icare 2025 “sanità connessa con Ia e telemedicina”

(Adnkronos) – "Sarà un evento ricco di contenuti solidi e attuali che riflettono le tematiche affrontate quotidianamente dagli anestesisti rianimatori: argomenti tecnici specifici, ma anche molte novità. Parleremo di nuove tecnologie, intelligenza artificiale, telemedicina e, in particolare, dei dispositivi indossabili che permettono di monitorare i pazienti anche al di fuori dell'ospedale". Così Elena Bignami, presidente Società italiana di anestesia rianimazione e terapia intensiva e del dolore, nella prima giornata del 79esimo Congresso nazionale Siaarti in corso a Roma fino al 25 ottobre, ricorda che si sono già registrate "2.900 persone all'ICare 2025 e che le iscrizioni sono ancora aperte, con nuove adesioni che continuano ad arrivare". Le nuove tecnologie portate all'attenzione della platea di specialisti di ICare 2025 "rappresentano un grande passo avanti – sottolinea Bignami – perché consentono di registrare i parametri vitali dei pazienti e di seguire la loro condizione di salute direttamente da casa. Per noi si tratta di una svolta fondamentale: potremo garantire un monitoraggio continuo anche dopo le dimissioni, migliorando così l'assistenza e la loro qualità della vita". La presidente di Siaarti esprime grande soddisfazione per la partecipazione e per l'offerta formativa del convegno. "Sono per noi aspetti centrali. Siaarti – rimarca – tiene moltissimo all'aggiornamento dei propri soci e degli anestesisti, e siamo qui a Roma per offrire a tutti un congresso di grande valore".

