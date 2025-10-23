(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro affronta oggi, giovedì 23 ottobre, il britannico Cameron Norrie, numero 35 del mondo – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dell'Atp 500 austriaco. Berrettini, reduce da una stagione condizionata dagli infortuni che lo hanno costretto a saltare gli ultimi US Open, ha vinto all'esordio nel torneo battendo l'australiano Alexei Popyrin in due set con il punteggio di 7-6 (5), 6-3). Norrie invece ha superato in tre set il russo Andrej Rublev. La sfida tra Berrettini e Norrie è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, alle ore 12. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con l'azzurro che conduce con un parziale di 2-0. L'ultimo match risale agli scorsi Australian Open, quando Berrettini si impose in quattro set. Berrettini-Norrie sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.
Berrettini-Norrie: orario, precedenti e dove vederla in tv
