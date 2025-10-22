WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down, problemi oggi 22 ottobre 2025

(Adnkronos) –

WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down oggi 22 ottobre 2025, con problemi indicati dagli utenti non solo, quindi, per la più popolare app di messaggistica. Il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni su disservizi legati alla rete, evidenzia infatti un'impennata di 'alert' relativi al funzionamento senza operare distinzioni tra WhatsApp e WhatsApp Web che sembra riguardare soprattutto l'invio dei messaggi, anche attraverso l'app, e la connessione al server. I problemi non riguardano soltanto le grandi città italiane, ma anche la provincia per problemi diffusi in tutto il Paese. La curva di segnalazioni è salita anche per quanto riguarda Google, Tim e Vodafone. Per il motore di ricerca più utilizzato al mondo gli utenti hanno riscontrato disservizi sia sul sito web che in fase di ricerca e anche in Google Drive. Per la aziende di telefonia invece i problemi, proprio come successo con Fastweb, riguardano sia internet fisso, ovvero il WiFi, che la connessione mobile. Per gli utenti infatti non sembra esserci alcun segnale disponibile per usufruire dei servizi di telefonia. Diversa la situazione per chi voleva usufruire dei servizi di EA Sports, nota società di videogiochi. Al momento infatti molti utenti trovano problemi sia negli stessi giochi che nella connessione al server.

