mercoledì 22 Ottobre 2025
Milano, donna accoltellata al volto: è caccia all’aggressore

adn-ultimora
3

(Adnkronos) – Una donna di 55 anni è stata aggredita questa mattina, poco prima delle 10, in via Grassini a Milano. Secondo le prime informazioni, la signora sarebbe stata accoltellata al volto da un aggressore del quale non si conosce ancora l'identità. Soccorsa dai sanitari dell'Areu 118, la donna non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia locale che è al lavoro per rintracciare l'aggressore. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

