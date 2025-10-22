(Adnkronos) – "Sono onorata di essere ambassador del progetto. È un ruolo che permette di veicolare un messaggio importante: democrazia e partecipazione, sin dalle giovanissima età. Il Difensore civico si interfaccia con gli enti, le istituzioni, i cittadini e, in questo caso, con i ragazzi. Con le loro proposte e le loro idee, i giovani diventano così protagonisti attivi in un percorso in grado di portare valore aggiunto alla collettività e tendere una mano al prossimo". Sono le parole di Sara Manfuso, opinionista televisiva e Ambassador del progetto ‘Il difensore civico sui banchi di scuola’, presentato, oggi a Roma, in Consiglio Regionale del Lazio. L’iniziativa è il primo passo di un percorso che porterà la figura eletta dal Consiglio regionale – con il compito di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi e negligenze della Pubblica Amministrazione ed assicurarne il buon andamento, la correttezza e l’imparzialità – a dialogare direttamente con studenti e istituti scolastici del territorio, attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati ai temi dei diritti, della cittadinanza attiva e della giustizia sociale.
Manfuso: “Ragazzi protagonisti attivi con il difensore civico”
(Adnkronos) – "Sono onorata di essere ambassador del progetto. È un ruolo che permette di veicolare un messaggio importante: democrazia e partecipazione, sin dalle giovanissima età. Il Difensore civico si interfaccia con gli enti, le istituzioni, i cittadini e, in questo caso, con i ragazzi. Con le loro proposte e le loro idee, i giovani diventano così protagonisti attivi in un percorso in grado di portare valore aggiunto alla collettività e tendere una mano al prossimo". Sono le parole di Sara Manfuso, opinionista televisiva e Ambassador del progetto ‘Il difensore civico sui banchi di scuola’, presentato, oggi a Roma, in Consiglio Regionale del Lazio. L’iniziativa è il primo passo di un percorso che porterà la figura eletta dal Consiglio regionale – con il compito di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi e negligenze della Pubblica Amministrazione ed assicurarne il buon andamento, la correttezza e l’imparzialità – a dialogare direttamente con studenti e istituti scolastici del territorio, attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati ai temi dei diritti, della cittadinanza attiva e della giustizia sociale.
