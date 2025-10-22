(Adnkronos) – La giornata internazionale di consapevolezza sulla Balbuzie è “da tempo occasione per l’avvio di percorsi nuovi che possano tutelare anche i bambini e le bambine che fin dai primissimi anni si trovano a convivere con un disturbo spesso non compreso dagli altri, diventando vittime di discriminazioni e malintesi. Roma Capitale si è impegnata con la scrittura di un decalogo per dare strumenti efficaci alle famiglie, alle educatrici e alle insegnanti”. Lo ha detto Carla Consuelo Fermariello, consigliere dell’Assemblea Capitolina e presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, intervenendo al convegno promosso a Roma dall’Associazione Lea-Libera l’espressione autentica e da Psicodizione Onlus nella giornata internazionale sulla consapevolezza del disturbo del linguaggio. Il decalogo citato dalla consigliera è ‘Le parole dei bambini e delle bambine: consigli sulla balbuzie infantile’, siglato lo scorso 26 settembre in Campidoglio. Un documento che offre indicazioni pratiche per supportare i più piccoli che balbettano nel percorso scolastico e sociale. “L’alleanza con la Regione Lazio, in questo contesto, è fondamentale – sottolinea Fermariello – perché consente di unire i temi di natura sociale, di nostra principale competenza, con quelli sanitari, che invece competono alla Regione. Un’alleanza che permetterà di fare moltissimo – conclude – anche nel mondo del lavoro”.
Fermariello (Roma Capitale): “Un decalogo per aiutare bambini che balbettano”
