giovedì 23 Ottobre 2025
Brigitte Bardot: “Qualche idiota diffonde notizia della mia morte, sto bene”

(Adnkronos) – "Non so quale idiota abbia diffuso questa falsa notizia sulla mia scomparsa stasera, ma sappi che sto bene e non ho alcuna intenzione di andarmene". Lo scrive su X Brigitte Bardot. 
