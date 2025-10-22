(Adnkronos) – Notte di Champions League per l'Atalanta. Oggi, mercoledì 22 ottobre, la Dea sfida i cechi dello Slavia Praga – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella terza giornata della massima competizione europea. L'Atalanta è reduce dal pareggio casalingo per 0-0 in campionato contro la Lazio e in Champions si trova al momento in 22esima posizione, in piena zona playoff, a quota 3 dopo la vittoria dell'ultima giornata con il Bruges, che ha riscattato il pesante ko per 4-0 dell'esordio con il Psg. A 1 invece lo Slavia Praga dopo il pareggio con il Bodo Glimt e la sconfitta con l'Inter. La sfida tra Atalanta e Slavia Praga è in programma oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Lookman. All. Juric
Slavia Praga (4-5-1): Stanek; Hashioka, Zima, Chaloupek, Vlcek; Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Doudera; Kusej. All. Trpisovsky Atalanta-Slavia Praga sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.
Atalanta-Slavia Praga: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
