Union SG-Inter 0-4, Chivu cala il poker in Champions League

Vince ancora in Champions League l'Inter. Oggi, martedì 21 ottobre, i nerazzurri di Chivu hanno battuto i belgi dell'Union Saint-Gilloise 4-0 grazie ai gol, nel primo tempo, di Dumfries al 41' e Lautaro Martinez al 46', e nella ripresa di Calhanoglu su rigore al 53' e di Pio Esposito al 76'. Grazie a questa vittoria l'Inter rimane a punteggio pieno, volando al secondo posto quota 9 nella classifica di Champions League. Rimane fermo a 3 invece l'Union Saint-Gilloise. Partita più complicata del previsto in avvio per l'Inter, che rischia in un paio di occasioni e soffre il pressing dell'Union Saint-Gilloise. Dopo tre minuti serve già un super intervento di Sommer per scongiurare lo svantaggio nerazzurro: prima Lautaro Martinez salva sulla linea su un tiro avversario da calcio d'angolo, poi il pallone arriva a Rasmussen, che calcia con il destro e trova la bella parata di Sommer, bravo a deviare il pallone oltre la traversa. Con il passare dei minuti viene fuori tutta la differenza nel tasso tecnico delle due squadre, con l'Inter che prende rapidamente possesso del campo e del gioco. Calhanoglu ci prova da fuori area, Pio Esposito, all'esordio da titolare in Champions League, colpisce di testa ma non inquadra lo specchio. Il pressing dell'Inter è totale e sul finire di tempo dà i suoi frutti: al 41' Dumfries trasforma in gol un calcio d'angolo scaraventando in spaccata il pallone in rete. Cinque minuti più tardi, allo scoccare del primo dei due minuti di recupero, arriva il raddoppio: Lautaro Martinez, che in precedenza aveva sprecato una grande chance a tu per tu con il portiere, riceve l'assist di Esposito e questa volta non perdona aprendo il destro e facendo 2-0. Nella ripresa il copione non cambia. L'Inter spinge e si procura un calcio di rigore per fallo di mano in area di Mac Allister: dal dischetto va Calhanoglu, che incrocia il destro, spiazza il portiere e al 53' cala il tris chiudendo la partita. Il resto del match è semplice amministrazione per la squadra di Chivu, che sfiora anche il poker. Pio Esposito va a un passo dal poker, ma grazia l'Union cestinando clamorosamente con il sinistro a porta vuota l'assist di Dumfries. L'appuntamento con la sua prima rete in Champions però è soltanto rimandato: al 76' Bonny, subentrato a Lautaro nella ripresa, scende sulla sinistra e mette a rimorchio per Esposito, che in spaccata fa 4-0. Termina così a Bruxelles.
