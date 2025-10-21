(Adnkronos) –
In 'stand-by', almeno per ora, l'iniziativa di un incontro previsto tra il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che ieri hanno avuto un colloquio telefonico dopo quello del 16 ottobre tra Donald Trump e Vladimir Putin. E' quanto ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca. Non è chiaro cosa sia accaduto e perché l'incontro non sarebbe più in programma in settimana, riferisce la rete americana a cui una fonte ha evidenziato le aspettative divergenti di Rubio e Lavrov passati più di tre anni dall'inizio del conflitto in Ucraina, con l'invasione russa su vasta scala avviata il 24 febbraio del 2022.
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ucraina, “per ora accantonata idea incontro Rubio-Lavrov”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.