(Adnkronos) – Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Per questo si è affacciato dalla finestra, ma si è sporto troppo ed è precipitato. È successo alle 11.40 in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina. Il piccolo, un bambino 10 anni, è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto i poliziotti che hanno sentito la mamma, in casa al momento dei fatti.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Roma, si sporge per salutare sorellina: bimbo precipita da finestra, è grave
(Adnkronos) – Ha visto la sorellina uscire dal portone di casa e l'ha voluta seguire con lo sguardo fino in strada. Per questo si è affacciato dalla finestra, ma si è sporto troppo ed è precipitato. È successo alle 11.40 in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina. Il piccolo, un bambino 10 anni, è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Sul posto i poliziotti che hanno sentito la mamma, in casa al momento dei fatti.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.