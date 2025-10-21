(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 21 ottobre, il greco Stefanos Tsitsipas – in diretta tv e streaming – nel primo turno dell'Atp 500 di Vienna. Musetti è reduce dalla sconfitta ai quarti di Bruxelles contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, arrivata in tre set, e va a caccia di punti preziosi nella Race che porterà alle Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre. Tsitsipas invece ha partecipato al Six Kings Slam, ricchissimo torneo esibizione andato in scena a Riad, dove ha intascato 1,5 milioni di dollari con la 'sola' partecipazione ed è stato battuto all'esordio da Jannik Sinner, che si è confermato campione superando Alcaraz in finale. La sfida tra Musetti e Tsitsipas è in programma oggi, martedì 21 ottobre, alle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in sette precedenti, con il greco che conduce con un netto 5-2 nel parziale. Gli ultimi due match sono stati vinti però proprio da Musetti, che nell'incontro più recente ha battuto Tsitsipas in due set nello scorso Masters 1000 di Madrid. Musetti-Tsitsipas sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.
Musetti-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv
