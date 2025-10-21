Meteo, maltempo per tutta la settimana: arriva il vero autunno

(Adnkronos) – E’ arrivato il vero Autunno. Dopo due settimane esatte di gran secco al Nord, tornano il maltempo e le piogge abbondanti sull'Italia. E non solo al settentrione. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che sulle regioni del Nord Italia la pioggia mancava dal 5 ottobre. In seguito, tutte le perturbazioni hanno colpito il Sud e localmente il Medio Adriatico; adesso è cambiato tutto e, fino a domenica, le piogge bagneranno soprattutto la fascia tirrenica con fenomeni anche abbondanti. Nelle prossime ore sono previsti altri rovesci e temporali dalla Toscana verso l’Umbria, il Lazio e la Campania; piogge persistenti bagneranno anche il Friuli Venezia Giulia prima di un miglioramento al Nord-Est, mentre altri piovaschi non sono esclusi in Sardegna e localmente sul Medio Adriatico. Insomma, come si dice in gergo “si è aperta la Porta Atlantica” e, direttamente dall’Oceano Atlantico, stanno arrivando le piogge sull’Italia, direttamente da ovest e quindi con maggiore coinvolgimento delle regioni occidentali, quelle tirreniche in particolare. Le perturbazioni atlantiche saranno accompagnate anche da un rinforzo dei venti che, per ora, soffieranno tesi da sud su Sardegna, Toscana ed Alto Adriatico, poi nella giornata di giovedì 23 ottobre si intensificheranno fino a burrasca forte soprattutto sulla fascia appenninica. In sintesi, torneremo nella norma, il mese di ottobre rientrerà nella sua climatologia: perturbazioni dall’Islanda, dalle Isole Britanniche e dalla Francia con paesaggi grigi ed umidi, venti forti dai quadranti meridionali con temperature minime molto miti e massime intorno ai 16-20°C, ombrelli aperti e impermeabili in gran spolvero. Le piogge interesseranno per tutta la settimana la fascia tirrenica, dalla Toscana fino alla Calabria e solo in Sicilia potremo avere più sole e temperature anche oltre i 30°C! Il resto della Penisola vivrà una settimana variabile, con molte nubi ma anche lunghe fasi asciutte e a tratti soleggiate.

NEL DETTAGLIO



Martedì 21. Al Nord: piogge sul Friuli Venezia Giulia, ultime al Nordest, nebbie in pianura. Al Centro: rovesci su settori tirrenici. Al Sud: peggiora in Campania.

Mercoledì 22. Al Nord: molto nuvoloso/nebbioso, temporali sullo Spezzino. Al Centro: nuvoloso con rovesci su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: rovesci sul basso Tirreno, schiarite altrove.

Giovedì 23. Al Nord: maltempo. Al Centro: rovesci e vento forte. Al Sud: rovesci sul basso Tirreno, caldo su Sicilia e Calabria ioniche.

Tendenza: venerdì soleggiato, poi ancora flusso atlantico con piogge nel mirino delle Tirreniche.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)