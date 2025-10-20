spot_img
lunedì 20 Ottobre 2025
Trump e lo spavento alla Casa Bianca, cameraman urta specchio antico: “Stai attento!”

(Adnkronos) – Donald Trump a bocca aperta per l'allarme nella sala del gabinetto alla Casa Bianca. Durante l'incontro con il premier australiano Anthony Albanese, il presidente degli Stati Uniti ha vissuto secondi 'di panico'. Colpa di un operatore che, con la telecamera, ha urtato uno specchio che Trump ha appena fatto spostare nella Cabinet Room.  "Attenzione, attenzione… Non può rompere quello specchio, ha 400 anni. Un operatore ha appena urtato lo specchio, l'ho appena fatto spostare qui. La prima cosa che capita… un operatore lo urta: incredibile, ma sono i problemi della vita…", dice il presidente rivolgendosi a Albanese. 
