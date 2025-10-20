(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd crescono, il Movimento 5 Stelle cala. Sono le novità del sondaggio Swg che oggi fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni il 20 ottobre 2025. Fratelli d'Italia è sempre più il primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana e arriva al 31%, mantenendo quasi inalterato il vantaggio sul Partito Democratico. I dem della segretaria Elly Schlein crescono dello 0,3% e si attestano al 22,1%. Passo indietro per il M5S di Giuseppe Conte: il movimento cede lo 0,2% e scende al 13,2%. Arretra anche la Lega, che scivola dall'8,7% all'8,5%. Forza Italia, invece, sale dal 7,8% al 7,9%. Calano Verdi e Sinistra, ora al 6,6%. Più staccate Azione (2,9%), Italia Viva (2,3%), +Europa (1,8%) e Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 2,7%.
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono
