(Adnkronos) – Una forte ondata di maltempo ha investito oggi, lunedì 20 ottobre, la Liguria. Disagi al traffico aereo per via delle forte piogge e della scarsa visibilità. Un aereo della compagnia low cost Wizz Air, decollato da Tirana alle 10.25 di lunedì 20 ottobre e diretto all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, è stato dirottato su Milano. Il volo, che sarebbe dovuto atterrare alle 12.25, ha tentato per tre volte di raggiungere lo scalo genovese, ma le condizioni meteorologiche e la scarsa visibilità hanno reso impossibile l’atterraggio. Il velivolo è stato quindi indirizzato verso l’aeroporto di Linate. Stessa sorte anche per il volo in arrivo da Monaco di Baviera che doveva atterrare alle 13.30, ma che è stato dirottato, sempre per scarsa visibilità, all'aeroporto di Torino Caselle. La settimana si è aperta con una giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa associata a precipitazioni, anche acarattere di rovescio o temporale, per la presenza di un flusso di aria caldo-umida. Le piogge diffuse raggiungeranno e il loro culmine nelle ore pomeridiane e serali. Le zone maggiormente coinvolte saranno l’estremo ponente (Zona A) e il centro levante (Zone B e C). In risposta alle piogge, si potranno osservare alcuni innalzamenti sui corsi d'acqua regionali, in particolare sui bacini medi del Centro e medi e grandi del Levante. Attualmente non si prefigurano scenari di particolare criticità, ma si invita a seguire gli aggiornamenti che verranno diffusi nella mattinata di domani.
Maltempo in Liguria, a Genova voli dirottati per scarsa visibilità
